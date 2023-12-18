Новий рік-2024 — чим можна цікаво прикрасити свою оселю до свята

Чим прикрасити оселю до Нового року-2024 — найцікавіші ідеї декору
Наближається Новий рік, тому всі люди починають потрохи прикрашати свою оселю і створювати святкову атмосферу. Перш, ніж приготувати свою квартиру або будинок до найважливішого свята року, варто знати, який декор варто придбати.
Новини.LIVE розповідає про цікаві варіанти декору для святкування Нового року.
Чим можна прикрасити будинок на Новий рік-2024
Декор власноруч
Оскільки головний символ 2024 року Дерев’яний Дракон любить природність, ви можете зробити композицію з натуральних матеріалів, використовуючи те, що є під рукою. Це можуть бути ялинкові гілки, шишки або сушені цитрусові.
Святкові вінки
У наступному році у тренді будуть добре відомі віночки з лози чи гілок ялинки. Їх можна повісити на двері при вході, вікно або просто розвісити на стінку.
Гірлянди з ялинки
Свою оселю можна також прикрасити гірляндами з ялинки, які можна переплітати електричною гірляндою. Зазвичай їх вішають над дверима або на кухні чи у кімнаті, де члени родини найчастіше проводять свій час.
Новорічні гноми
Напевно кожна людина останні роки спостерігає за тим, як у магазинах активно купують новорічних гномиків. Цього року можна також їх придбати і поставити біля ялинки. Так можна створити святковий настрій і додати родзинки до своєї квартири.
Святкові підсвічники
Не забувайте і про стіл, який також можна прикрасити, щоб додати свята до квартири або будинку. На нього можна поставити підсвічники на зрізах дерева або у корзинах. Також можна у креманки покласти шишки, цукерки або сушені цитрусові фрукти.
Новорічні чобітки
Можна також додати затишку до своєї оселі, розвісивши святкові чобітки над каміном або на стіні. Туди можна покласти цукерки або інші приємні гостинці для членів своєї сім’ї.
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