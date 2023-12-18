Новий рік-2024 — чим можна цікаво прикрасити свою оселю до свята

Дівчина, яка робить святковий вінок на Новий рік. Фото: Freepik

Наближається Новий рік, тому всі люди починають потрохи прикрашати свою оселю і створювати святкову атмосферу. Перш, ніж приготувати свою квартиру або будинок до найважливішого свята року, варто знати, який декор варто придбати.

Новини.LIVE розповідає про цікаві варіанти декору для святкування Нового року.

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Декор власноруч

Оскільки головний символ 2024 року Дерев’яний Дракон любить природність, ви можете зробити композицію з натуральних матеріалів, використовуючи те, що є під рукою. Це можуть бути ялинкові гілки, шишки або сушені цитрусові.

Святковий декор на Новий рік власноруч. Фото: скриншот з YouTube

Святкові вінки

У наступному році у тренді будуть добре відомі віночки з лози чи гілок ялинки. Їх можна повісити на двері при вході, вікно або просто розвісити на стінку.

Людина, яка робить новорічний вінок. Фото: Freepik

Гірлянди з ялинки

Свою оселю можна також прикрасити гірляндами з ялинки, які можна переплітати електричною гірляндою. Зазвичай їх вішають над дверима або на кухні чи у кімнаті, де члени родини найчастіше проводять свій час.

Гірлянда з ялинки на Новий рік. Фото: Pinterest

Новорічні гноми

Напевно кожна людина останні роки спостерігає за тим, як у магазинах активно купують новорічних гномиків. Цього року можна також їх придбати і поставити біля ялинки. Так можна створити святковий настрій і додати родзинки до своєї квартири.

Новорічні гноми для декору. Фото: Pinterest

Святкові підсвічники

Не забувайте і про стіл, який також можна прикрасити, щоб додати свята до квартири або будинку. На нього можна поставити підсвічники на зрізах дерева або у корзинах. Також можна у креманки покласти шишки, цукерки або сушені цитрусові фрукти.

Святковий підсвічник на Новий рік. Фото: Pinterest

Новорічні чобітки

Можна також додати затишку до своєї оселі, розвісивши святкові чобітки над каміном або на стіні. Туди можна покласти цукерки або інші приємні гостинці для членів своєї сім’ї.

Чобітки на Новий рік з подарунками. Фото: Pinterest

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