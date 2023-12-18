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Чим прикрасити оселю до Нового року-2024 — найцікавіші ідеї декору

18 грудня 2023 20:35
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Новий рік-2024 — чим можна цікаво прикрасити свою оселю до свята
Дівчина, яка робить святковий вінок на Новий рік. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Наближається Новий рік, тому всі люди починають потрохи прикрашати свою оселю і створювати святкову атмосферу. Перш, ніж приготувати свою квартиру або будинок до найважливішого свята року, варто знати, який декор варто придбати.

Новини.LIVE розповідає про цікаві варіанти декору для святкування Нового року.

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Декор власноруч

Оскільки головний символ 2024 року Дерев’яний Дракон любить природність, ви можете зробити композицію з натуральних матеріалів, використовуючи те, що є під рукою. Це можуть бути ялинкові гілки, шишки або сушені цитрусові.

Праздничный декор на Новый год своими руками
Святковий декор на Новий рік власноруч. Фото: скриншот з YouTube

Святкові вінки

У наступному році у тренді будуть добре відомі віночки з лози чи гілок ялинки. Їх можна повісити на двері при вході, вікно або просто розвісити на стінку. 

Человек, который делает новогодний венок
Людина, яка робить новорічний вінок. Фото: Freepik

Гірлянди з ялинки

Свою оселю можна також прикрасити гірляндами з ялинки, які можна переплітати електричною гірляндою. Зазвичай їх вішають над дверима або на кухні чи у кімнаті, де члени родини найчастіше проводять свій час. 

Гирлянда из елки
Гірлянда з ялинки на Новий рік. Фото: Pinterest

Новорічні гноми

Напевно кожна людина останні роки спостерігає за тим, як у магазинах активно купують новорічних гномиків. Цього року можна також їх придбати і поставити біля ялинки. Так можна створити святковий настрій і додати родзинки до своєї квартири.

Новогодние гномы
Новорічні гноми для декору. Фото: Pinterest

Святкові підсвічники

Не забувайте і про стіл, який також можна прикрасити, щоб додати свята до квартири або будинку. На нього можна поставити підсвічники на зрізах дерева або у корзинах. Також можна у креманки покласти шишки, цукерки або сушені цитрусові фрукти.

Праздничный подсвечник на Новый год
Святковий підсвічник на Новий рік. Фото: Pinterest

Новорічні чобітки

Можна також додати затишку до своєї оселі, розвісивши святкові чобітки над каміном або на стіні. Туди можна покласти цукерки або інші приємні гостинці для членів своєї сім’ї.

Новогодние сапожки
Чобітки на Новий рік з подарунками. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що повинно бути на святковому столі на Новий рік-2024. 

Раніше ми розповідали про те, коли потрібно прикрашати ялинку на Новий рік-2024.

Також ми повідомляли про те, що категорично не слід дарувати на Новий рік-2024.

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