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Укрепление ПВО Украины — Зеленский поблагодарил партнеров

5 июля 2024 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский объявил об укреплении противовоздушной обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 5 июля.

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"Хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Германию за Patriot, который уже доставили в Украину. К тому же он выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за еще один шаг для укрепления ПВО. Зеленский отметил, что в дальнейшем обязательно будут новые решения.

По словам главы государства, украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые невозможно сбить.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Также Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Владимир Зеленский США Германия украинцы военная помощь Украина ПВО

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