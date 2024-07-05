Зеленский объявил об укреплении противовоздушной обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в пятницу, 5 июля.

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Укрепление защиты Украины

"Хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Германию за Patriot, который уже доставили в Украину. К тому же он выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за еще один шаг для укрепления ПВО. Зеленский отметил, что в дальнейшем обязательно будут новые решения.

По словам главы государства, украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые невозможно сбить.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

Также Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.