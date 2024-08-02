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Нашли вероятный тайник подозреваемого — появились новые детали дела в убийстве Фарион

2 августа 2024 13:01
Катерина Османская - Редактор
Убийство Фарион – появились новые детали дела
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: REUTERS/Stringer
Катерина Османская - Редактор

Во время расследования убийства языковеда Ирины Фарион правоохранители нашли дом в лесу, который мог использовать подозреваемый. Там нашли несколько вещей и уже наложили на них арест.

Об этом говорится в определении львовского Галицкого районного суда.

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Новые детали дела в убийстве Фарион

В постановлении говорится, что 21 июля во время отработки путей подхода и ухода от места, где произошла стрельба, правоохранители нашли дом неподалеку от Львова, где могли находиться вещи и предметы, которые сохранили на себе следы совершения уголовного преступления.

Согласно координатам, речь идет о лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова.

Правоохранители проникли в этот дом и нашли там:

  • одежду, в которую был одет подозреваемый,
  • пластиковую посуду,
  • матрас, две подушки и покрывало,
  • пепельницу с четырьмя окурками,
  • пачку из-под сигарет "Mark",
  • картонную коробку в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги,
  • серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотого цвета.

На все эти найденные вещи следователь судья Галицкого райсуда Львова наложил арест. Следствие считает, что есть причины полагать, что найденные вещи являются вещественными доказательствами по делу.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы, ее прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало.

Незадолго, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в убийстве языковеда. И во Львове суд избрал ему меру пресечения. 18-летнего парня будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Впоследствии задержанному предоставили охрану. Это связано с угрозами, что он может не выжить в заключении.

Ранее мы писали, что адвокат Регина Гусейнова заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины 18-летнего юноши, подозреваемого в убийстве Фарион.

Также она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле.

суд убийство Львов полиция Ирина Фарион

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