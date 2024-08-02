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Знайшли ймовірну схованку підозрюваного — з'явилися нові деталі справи у вбивстві Фаріон

2 серпня 2024 13:01
Катерина Османська - Редактор
Вбивство Фаріон — з'явилися нові деталі справи
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: REUTERS/Stringer
Катерина Османська - Редактор

Під час розслідування вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, правоохоронці знайшли будинок в лісі, який міг використовувати підозрюваний. Там виявили кілька речей і вже наклали на них арешт.

Про це йдеться в ухвалі львівського Галицького районного суду

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В ухвалі йдеться, що 21 липня під час відпрацювання шляхів підходу і відходу від місця, де трапилася стрілянина, правоохоронці знайшли будинок неподалік Львова, де могли знаходитись речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з координатами, йдеться про лісову місцевість в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.

Правоохоронці проникли в цей будинок і знайшли там:

  • одяг, в який був одягнений підозрюваний, 
  • пластиковий посуд,
  • матрац, дві подушки і покривало,
  • попільничку з чотирма недопалками,
  • пачку з-під сигарет "Мark",
  • картонну коробку в якій знаходиться свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу,
  • сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.

На всі ці знайдені речі слідчий суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт. Слідство вважає, що є причини вважати, що знайдені речі є речовими доказами у справі. 

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови, її прооперували, проте серце пацієнтки не витримало

Незадовго, 25 липня, в Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці. І у Львові суд обрав йому міру запобіжного заходу. 18-річного хлопця будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Згодом затриманому надали охорону. Це пов'язано з погрозами, що він може не вижити під час перебування під вартою.

Раніше ми писали, що адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.

суд вбивство Львів поліція Ірина Фаріон

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