Вбивство Фаріон — адвокатка підозрюваного виступила із заявою

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Адвокатка Регіна Гусейнова заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Також вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі.

Про це Регіна Гусейнова повідомили в ефірі "Київ 24".

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Що каже адвокатка

"Мені як юристу взагалі незрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Подивімося, що показали органи дізнання… Я не почула як юрист, як його офіційний адвокат, і у мене є питання… Зрештою, що інкримінують цій особі? Що вона була на місці скоєння злочину? І все? Ми з вами почули хоч один прямий доказ?" — зазначила юристка.

Окрім того, Гусейнова вважає неприпустимим оприлюднення імені та прізвища підозрюваного у резонансній справі, "яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій".

"Розголос особистих даних підозрюваного в такій справі, яка викликає значну емоційну реакцію, є неприпустимим. Це може призвести до того, що частина суспільства вже винесла власний вирок і вважає молодого чоловіка винним, хоча це може бути підтверджено лише судом", — пояснила вона.

Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника Нацполіції роздали нагороди за розкриття цієї справи.

За її словами, справу ще не розкрито, а нагородження за виконання обов’язків, що є частиною службових функцій, є неприйнятним.

"Колеги, справу не розкрито. Людину не визнано винною ще. І давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов’язків, це невеликий нонсенс", — наголосила юристка.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Вже 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. Його адвокат Ігор Сулима подаватиме апеляцію.

Донька Фаріон Софія прокоментувала вирок суду. Вона заявила, що 60 діб — це достатньо, щоб він відчув, що зробив.

За даними правоохоронців, підозрюваний хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.