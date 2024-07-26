Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон будуть тримати під вартою

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE.

У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Прокурори вимагали, щоб підозрюваному у вбивстві Фаріон було призначено 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Вони обґрунтовують це можливістю втечі підозрюваного, його потенційною здатністю впливати на слідство або знищувати докази. Надалі вони клопотатимуть про покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Однак адвокат наполягав на домашньому арешті для підсудного за місцем прописки у Дніпрі та на носінні електронного браслета. Він стверджує, що тримання під вартою є непропорційним, оскільки підозра не підкріплена психологічною експертизою.

Також підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився коментувати ситуацію, спілкуючись виключно через свого адвоката.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

У коментарі Новини.Live дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

У залі суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.