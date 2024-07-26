Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Підозрюваному у вбивстві Фаріон обрали запобіжний захід arrow

Підозрюваному у вбивстві Фаріон обрали запобіжний захід

26 липня 2024 18:37
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон будуть тримати під вартою
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE.
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE

Читайте також:

Суд щодо вбивства Ірини Фаріон

Прокурори вимагали, щоб підозрюваному у вбивстві Фаріон було призначено 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави. Вони обґрунтовують це можливістю втечі підозрюваного, його потенційною здатністю впливати на слідство або знищувати докази. Надалі вони клопотатимуть про покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Однак адвокат наполягав на домашньому арешті для підсудного за місцем прописки у Дніпрі та на носінні електронного браслета. Він стверджує, що тримання під вартою є непропорційним, оскільки підозра не підкріплена психологічною експертизою.

Також підозрюваний у вбивстві Фаріон відмовився коментувати ситуацію, спілкуючись виключно через свого адвоката.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

У коментарі Новини.Live дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

У залі суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці, Владислав Зінченко, цинічно відповів на питання доньки Фаріон про мотив та показав язик.

суд вбивство Львів Україна Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу