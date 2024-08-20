Рада проголосовала за законопроект о лишении государственных наград

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада во время заседания во вторник, 20 августа, приняла в первом чтении законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград лиц, признанных изменниками Украины. Решение поддержал 341 парламентарий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, законопроект поддержало подавляющее большинство присутствующих парламентариев — 341 голос был отдан "за".

Итоги голосования в Верховной Раде. Фото: t.me/yzheleznyak

"Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК — лишение государственных наград, и определяются преступления за которые это может иметь место. В УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо госнаград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО", — пояснил нардеп.