Рада проголосовала за законопроект о лишении государственных наград

Предателей Украины лишат государственных наград — Рада проголосовала за законопроект
Верховная Рада во время заседания во вторник, 20 августа, приняла в первом чтении законопроект №11410, предусматривающий лишение государственных наград лиц, признанных изменниками Украины. Решение поддержал 341 парламентарий.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Лишение государственных наград предателей Украины
По словам Железняка, законопроект поддержало подавляющее большинство присутствующих парламентариев — 341 голос был отдан "за".
"Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК — лишение государственных наград, и определяются преступления за которые это может иметь место. В УПК определяется что суд во время приговора должен определить есть ли основания лишать лицо госнаград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО", — пояснил нардеп.
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