Бронеавтомобиль Джура приняли на вооружение ВСУ

Бронеавтомобиль "Джур". Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины получили на вооружение еще один образец отечественной техники. К эксплуатации был допущен бронеавтомобиль "Джура".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в пятницу, 2 августа.

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Какие характеристики бронеавтомобиля

Отмечается, что бронеавтомобиль имеет шасси Toyota Land Cruiser 70 с установленной защитой от огня из стрелкового оружия. На турели можно установить пулемет.

"Легкий бронеавтомобиль компактен, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля — более 650 км", — говорится в сообщении.

Тестирование бронеавтомобиля "Джура" в лесу. Фото: Минобороны

В Минобороны добавляют, что бронеавтомобили могут производиться в различных конфигурациях.

Это может быть транспорт как для разведки и патрулирования, так и выполнения задач логистики или эвакуации раненых.

Отдельно отмечается, что упрощена процедура кодификации для нового образца вооружения и военной техники. Теперь это занимает не более 10 дней.