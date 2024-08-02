Бронеавтомобіль Джура прийняли на озброєння ЗСУ — характеристики

Бронеавтомобіль "Джура". Фото: Міноборони

Збройні сили України отримали на озброєння черговий зразок вітчизняної техніки. До експлуатації було допущено бронеавтомобіль "Джура".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у п'ятницю, 2 серпня.

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Які характеристики бронеавтомобіля

Зазначається, що бронеавтомобіль має шасі "Toyota Land Cruiser 70" зі встановленим захистом від вогню зі стрілецької зброї. На турелі можна встановити кулемет.

"Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км", — йдеться у повідомленні.

Тестування бронеавтомобіля "Джура" у лісі. Фото: Міноборони

У Міноборони додають, що бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях.

Це може бути транспорт як для розвідки та патрулювання, так і для виконання завдань логістики або евакуації поранених.

Окремо наголошується, що було спрощено процедура кодифікації для нового зразка озброєння і військової техніки. Тепер це займає не більше 10 днів.