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Освобождение коррупционеров от тюрьмы — Арахамия сделал прогноз по законопроекту

18 июля 2024 20:02
Галина Шподарева - редактор
Возможность коррупционерам откупиться от ответственности — Арахамия прокомментировал законопроект
Давид Арахамия. Фото: sud.ua
Галина Шподарева - редактор

Законопроект об изменениях в процедуре по освобождению коррупционеров путем заключения соглашений со следствием подвергся критике. Однако изменения в существующей и применяемой процедуре являются требованием международных партнеров. Предметом дискуссий стал формат освобождения. Как отметил председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, до второго чтения все будет доработано.

Об этом Арахамия сообщил в Telegram в четверг, 18 июля.

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Законопроект №11340

Верховная Рада Украины 18 июля приняла в первом чтении законопроект №11340 о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям.

Давид Арахамия отметил несколько ключевых позиций по этому законопроекту. 

По словам Арахамии, депутаты вообще не касались вопроса соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях - это поступило от партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану.

После прошедшего сегодня первого чтения появился перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться. 

Как отметил Арахамия, соглашение — это право прокуратуры, а не обязанность. 

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций", — говорится в публикации.

Однако Арахамия уверен, что документ будет соответствующим образом доработан ко второму чтению. 

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Публикация Давида Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, 18 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340. Правительственная инициатива позволит коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

Мы также писали, что 16 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора на получении взятки. Речь идет о сумме в размере 170 тысяч долларов.

НАПК выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного правонарушения. Он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов гривен.

Верховная Рада Давид Арахамия Европейский союз закон коррупция взятка прокуратура политики законопроект

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