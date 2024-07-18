Возможность коррупционерам откупиться от ответственности — Арахамия прокомментировал законопроект

Давид Арахамия. Фото: sud.ua

Законопроект об изменениях в процедуре по освобождению коррупционеров путем заключения соглашений со следствием подвергся критике. Однако изменения в существующей и применяемой процедуре являются требованием международных партнеров. Предметом дискуссий стал формат освобождения. Как отметил председатель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, до второго чтения все будет доработано.

Об этом Арахамия сообщил в Telegram в четверг, 18 июля.

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Верховная Рада Украины 18 июля приняла в первом чтении законопроект №11340 о соглашении со следствием в производстве по коррупционным преступлениям.

Давид Арахамия отметил несколько ключевых позиций по этому законопроекту.

По словам Арахамии, депутаты вообще не касались вопроса соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях - это поступило от партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану.

После прошедшего сегодня первого чтения появился перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться.

Как отметил Арахамия, соглашение — это право прокуратуры, а не обязанность.

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект предательством, у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций", — говорится в публикации.

Однако Арахамия уверен, что документ будет соответствующим образом доработан ко второму чтению.

Публикация Давида Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, 18 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11340. Правительственная инициатива позволит коррупционерам официально откупиться от ответственности за преступления.

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