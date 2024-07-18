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Звільнення корупціонерів від в'язниці — Арахамія зробив прогноз щодо законопроєкту

18 липня 2024 20:02
Галина Шподарева - редактор
Можливість корупціонерам відкупитись від відповідальності — Арахамія прокоментував законопроєкт
Давид Арахамія. Фото: sud.ua
Галина Шподарева - редактор

Законопроєкт про зміни до процедури щодо звільнення корупціонерів шляхом укладення угод зі слідством зазнав критики. Проте зміни у процедурі, яка вже існує та застосовується, є це вимогою  міжнародних партнерів. Предметом дискусій став формат звільнення. Як зазначив голова парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, до другого читання все буде доопрацьовано. 

Про це Арахамія повідомив у Telegram у четвер, 18 липня. 

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Законопроєкт №11340

Верховна Рада України 18 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні за корупційними злочинами.

Давид Арахамія зауважив на декількох ключових позиціях щодо  цього законопроєкту. 

За словами Арахамії, депутати взагалі не торкалися питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях — це надійшло від партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану.

Після першого читання, яке пройшло сьогодні, з'явився перелік зауважень у письмовій формі від САП та ВАКС, які мають цим механізмом користуватись. 

Як зазначив Арахамія, угода — це право прокуратури, а не обов’язок. 

"Фінальна версія законопроекту все одно буде проходити "залік" від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій", — йдеться в публікації.

Проте Арахамія впевнений, що документ буде відповідним чином доопрацьовано до другого читання. 

Звільнення корупціонерів від в'язниці — Арахамія зробив прогноз щодо законопроєкту - фото 1
Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11340. Урядова ініціатива дозволить корупціонерам офіційно відкупитись від відповідальності за злочини

Ми також писали, що 16 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів. 

НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень. 

Верховна Рада Давид Арахамія Європейський союз закон корупція хабар прокуратура політики законопроєкт

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