Президент України Володимир Зеленський вшанував полеглих героїв

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять українських Героїв, які полягли, захищаючи нашу державу від російських загарбників. Він нагадав, що ця боротьба триває з 2014 року.

Про це Зеленський заявив у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Президент вшанував полеглих героїв

"Дорогі українці та українки, сьогодні дуже важливий день для нашої держави. Початок 2014 року, захоплення Криму, бої на Донеччині та Луганщині. Початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України", — нагадав про початок війни президент.

Зеленський зазначив, що початок війни у 2014 році став також і початком українського спротиву.

"Героїзм тисяч наших людей. Відданість нашій державі і військовій присязі. Захист України і українські прапори, прапори шани до наших воїнів, які віддали своє життя заради України", — заявив глава держави.

Також президент нагадав про події 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення росіян до нашої держави. Він наголосив, що це був також є і початок повномасштабного українського спротиву.

"Сила українського народу, сміливість нашого характеру і вдячність всіх наших людей, усієї нашої держави кожному воїну. І усім українським полеглим Героям, які повертаються додому на щиті", — завершив звернення Зеленський.