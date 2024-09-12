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Цій історії три роки — Кудрицький висловився про своє звільнення з Укренерго та Зеленського

12 вересня 2024 15:10
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Володимир Кудрицький відповів чи тиснула на нього влада для звільнення
Ексглава Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Економічна правда
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Нещодавно президент Володимир Зеленський під час проведененя Ставки Головнокомандувача прийняв рішення звільнити голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Рішення викликало шквал критики в тому числі й серед міжнародних партнерів, які попередили про наслідки таких кадрових рішень. 

Володимир Кудрицький в інтерв'ю Економічній правді розгорнуто висловився щодо свого звільнення та відповів чи справді був на нього тиск з боку представників влади в Україні. 

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Герман Галущенко давно хотів звільнити Кудрицького?

Володимир Кудрицький розповів, що питання його звільнення "тягнеться" з 2021 року, коли почалися перші спроби зміни менеджменту з боку Міненергетики.  Ініціатором цього був чинний міністр енергетики Герман Галущенко. Мовляв цьому посприяло те, що у 2021 році припинилися повноваження попередньої наглядової ради. Був період, коли наглядову раду не сформували, тож Міненерго наказав розширити правління Укренерго, включивши туди п'ятьох представників від міністерства. Проте, цей наказ скасували вже через день. 

На початку 2022 року, як розповів Кудрицький, міністерство провело аудит діяльності Укренерго, його не завершили, проте, результати містили багато описів про неефективні дії менеджменту.  В одному з пунктів висновку критикували недостатньо швидку синхронізацію української енергосистеми з європейською, що нібито призвела до мільярдних збитків українським виробникам електроенергії. У діях керівництва вбачали державну зраду. 

"Цей висновок був офіційно нам надісланий, але ми аргументовано виклали свою позицію і заперечення, і міністерство так і не ризикнуло офіційно завершити цей звіт і підписати фінально. У квітні 2022 року була спроба призначити в правління компанії кількох номінованих міністерством людей через лист заступника міністра до наглядової ради. Так і написали: "Призначте, будь ласка, цих шановних добродіїв у правління…"", — розповів Кудрицький. 

Кудрицький не подавав заяву на звільнення за власним бажанням

Ексглава Укренерго заявив, що останнім часом у ЗМІ поширювали багато матеріалів з гострою критикою щодо нього та компанії. Посилилися перевірки та активність правоохоронних органів. Він додав, що він не був присутнім на Ставці, яку провели 30 серпня, а також не приходив до наглядової ради із заявою про звільнення. 

"Моє звільнення було оформлене рішенням наглядової ради і наказом про звільнення на основі цього рішення, у якому я розписався. Я погодився, щоб це був формат "за згодою сторін", бо в такому форматі це можна було оформити швидше з меншою кількістю паперообігу. Але я не подавав за власним бажанням заяву про звільнення наглядовій раді", — пояснив Кудрицький.

Кудрицький про своє звільнення і Зеленського

Також він не став відповідати чи комунікував він з Президентом України Володимиром Зеленським стосовно звільнення. Додав, що востаннє бачився з главою країни кілька тижнів тому у форматі тет-а-тет, де обговорював захищеність енергосистеми.

"Не буду спекулювати на цю тему. Те, з чим я стикався протягом цього періоду, це була, скоріше, позиція міністерства", — сказав Кудрицький.

Також він додав, що інформація про те, що Зеленський його звільнив за погане будівництво захисних споруд на енергооб'єктах не є правдивою.

"Я не коментую рішення президента, і я не був на останній Ставці, після якої почали з’являтися повідомлення про рішення щодо мого звільнення. Ще раз хочу підкреслити, що ні про яке погане будівництво захисних споруд на об’єктах Укренерго мова йти не може", — заявив Кудрицький.

Чому на думку Кудрицького його звільнили

Володимир Кудрицький додав, що Укренерго має оборот у 100 млрд гривень та залучила 1,5 млрд євро західної підтримки. 

"Враховуючи, що Міністерство енергетики отримало великий вплив на регулятора – НКРЕКП – через призначення членами комісії людей, які були недавно працівниками Міненерго, виходить, що "неслухняна" компанія в секторі залишалася лише одна. На мій погляд, тут скоріше йдеться про боротьбу двох концепцій. Одна полягає в тому, що держава в централізований спосіб будуватиме нову генерацію, залучатиме західні інвестиції в державні компанії і контролюватиме, хто скільки побудує, хто яким чином скільки електроенергії і кому протранспортує", — каже Кудрицький. 

Він додав, що його звільнення, на його думку, є бажанням отримати більше контролю за всім, що відбувається в Укренерго. 

"Можливо, мета в тому, щоб перевести під ручний контроль усі ці майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації. Крім того, безумовно, Укренерго завжди не давало спокою тими рівнями закупівельних цін на обладнання та матеріали, які ми завжди публікували і які часто виявлялися нижчими, ніж в інших компаній енергетичного сектору", — сказав ексглава компанії. 

Водночас він вважає, що корпоративна реформа і незалежність держкомпаній все ж притаманні Укренерго. Окрім того, компанія зробила все, щоб захистити енергосистему. На його думку, час для його звільнення обрали невипадково. 

"Був використаний "вдалий момент", приводом для якого стала остання масована російська атака на енергосистему, яка відбулася 26 серпня. На її наслідках, які вже усунуті "Укренерго", продовжувалася дискредитація компанії в публічному просторі. Фізичний захист на об’єктах Укренерго вже збудований. Міжнародні партнери, які дали на це кошти, наявність захисту підтвердили, автотрансформаторів необхідну кількість ми привезли, високовольтну мережу відновили, вона працює надійно. Тому зараз менш ризиковано змінити менеджмент з точки зору наслідків для енергосистеми", — сказав він.

Кудрицький прокоментував звільнення Ростислава Шурми

Володимир Кудрицький сказав, що звільнення Шурми "нічого не означає для Укренерго", бо він не впливав на роботу компанії. Наразі за діяльністю Укренерго має повноваження стежити лише Міненерго. 

Також він заперечив чутки, що Шурма чи його представники нібито пропонували призначити певних людей на керівні посади в Укренерго. Натомість він сказав, що такі рекомендації надавало Міністерство енергетики. 

Чим планує займатися Володимир Кудрицький далі

Журналіст поцікавився, чи планує Кудрицький обіймати високу посаду на що він відповів, що хоче залучати приватні інвестиції в українську економіку, робити промоцію децентралізованій генерації в Україні, але не збирається іти в політику.

Зазначимо, що 30 серпня, за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача, було звільнено керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького з аргументами, що він нібито погано працював над захистом конструкцій на підстанціях Укренерго.

Рішення викликало шквал критики — голова наглядової ради Укренерго Даніель Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен заявили, що достроково припиняють свої повноваження, бо вважають звільнення Кудрицького політичною розправою. Вони попередили Україну про негативні наслідки щодо співпраці з партнерами.

А нещодавно посли країн G7 заявили, що Україні слід чимшвидше обрати експертів до наглядової ради НЕК "Укренерго". Там додали, що їх відсутність підриває довіру міжнародних партнерів та загрожує безпеці енергосистеми України.

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