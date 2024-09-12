Владимир Кудрицкий ответил давила ли на него власть для увольнения

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Экономическая правда

Недавно президент Владимир Зеленский во время проведения Ставки Главнокомандующего принял решение уволить главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Решение вызвало шквал критики, в том числе и среди международных партнеров, предупредивших о последствиях таких кадровых решений.

Владимир Кудрицкий в интервью Экономической правде развернуто высказался о своем увольнении и ответил, действительно ли было на него давление со стороны представителей власти в Украине.

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Герман Галущенко давно хотел уволить Кудрицкого?

Владимир Кудрицкий рассказал, что вопрос его увольнения "тянется" с 2021 года, когда начались первые попытки смены менеджмента со стороны Минэнергетики. Инициатором этого был действующий министр энергетики Герман Галущенко. Мол, этому поспособствовало то, что в 2021 году прекратились полномочия предыдущего наблюдательного совета. Был период, когда наблюдательный совет не сформирован, поэтому Минэнерго приказал расширить правление Укрэнерго, включив туда пятерых представителей от министерства. Однако этот приказ отменили уже через день.

В начале 2022 года, как рассказал Кудрицкий, министерство провело аудит деятельности Укрэнерго, его не завершили, однако результаты содержали много описаний о неэффективных действиях менеджмента. В одном из пунктов заключения критиковали недостаточно скорую синхронизацию украинской энергосистемы с европейской, что якобы привело к миллиардному ущербу украинским производителям электроэнергии. В действиях руководства видели государственную измену.

"Этот вывод был официально нам направлен, но мы аргументированно изложили свою позицию и возражения, и министерство так и не рискнуло официально завершить этот отчет и подписать финально. В апреле 2022 года была попытка назначить в правление компании нескольких номинированных министерством людей через письмо замминистра к наблюдательному совету. Так и написали: "Назначьте, пожалуйста, этих уважаемых господ в правление...", — рассказал Кудрицкий.

Кудрицкий не подавал заявление на увольнение по собственному желанию

Экс-глава Укрэнерго заявил, что в последнее время в СМИ распространяли многие материалы с острой критикой по отношению к нему и компании. Ужесточились проверки и активность правоохранительных органов. Он добавил, что он не присутствовал на Ставке, которую провели 30 августа, а также не приходил в наблюдательный совет с заявлением об увольнении.

"Мое увольнение было оформлено решением наблюдательного совета и приказом об увольнении на основе этого решения, в котором я расписался. Я согласился, чтобы это был формат "по соглашению сторон", потому что в таком формате это можно было оформить скорее с меньшим количеством бумагооборота. Но я не подавал по собственному желанию заявление об увольнении наблюдательному совету", — объяснил Кудрицкий.

Кудрицкий о своем увольнении и Зеленского

Также он не стал отвечать, коммуницировал ли он с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно увольнения. В последний раз виделся с главой страны несколько недель назад в формате тет-а-тет, где обсуждал защищенность энергосистемы.

"Не буду спекулировать на эту тему. То, с чем я сталкивался в течение этого периода, это была скорее позиция министерства", — сказал Кудрицкий.

Также он добавил, что информация о том, что Зеленский его уволил за плохое строительство защитных сооружений на энергообъектах, неправдива.

"Я не комментирую решение президента, и я не был на последней Ставке, после которой начали появляться сообщения о решении по моему увольнению. Еще раз хочу подчеркнуть, что ни о каком плохом строительстве защитных сооружений на объектах Укрэнерго речь идти не может", — заявил Кудрицкий.

Почему, по мнению Кудрицкого, его уволили

Владимир Кудрицкий добавил, что Укрэнерго имеет оборот в 100 млрд гривен и привлекла 1,5 млрд евро западной поддержки.

"Учитывая, что Министерство энергетики получило большое влияние на регулятора — НКРЭКУ — из-за назначения членами комиссии людей, которые были недавно работниками Минэнерго, получается, что "непослушная" компания в секторе оставалась лишь одна. На мой взгляд, здесь скорее речь идет о борьбе двух концепций. Одна состоит в том, что государство будет централизованно строить новую генерацию, будет привлекать западные инвестиции в государственные компании и будет контролировать, кто сколько построит, кто каким образом сколько электроэнергии и кому протранспортирует", — говорит Кудрицкий.

Он добавил, что его увольнение, по его мнению, является желанием получить больше контроля над всем, что происходит в Укрэнерго.

"Возможно, цель в том, чтобы перевести под ручной контроль все эти будущие инвестиции в восстановление энергетики и развитие нового поколения. Кроме того, безусловно, Укрэнерго всегда не давало покоя тем уровням закупочных цен на оборудование и материалы, которые мы всегда публиковали и которые часто оказывались ниже, чем у других компаний энергетического сектора", — сказал экс-глава компании.

В то же время, он считает, что корпоративная реформа и независимость госкомпаний все же присущи Укрэнерго. Кроме того, компания сделала все, чтобы защитить энергосистему. По его мнению, время для его увольнения выбрали неслучайно.

"Был использован "удачный момент", поводом для которого стала последняя массированная российская атака на энергосистему, которая произошла 26 августа. На ее последствиях, которые уже устранены "Укрэнерго", продолжалась дискредитация компании в публичном пространстве. Физическая защита на объектах Укрэнерго уже построена. Международные партнеры, которые дали на это средства, наличие защиты подтвердили, автотрансформаторов необходимое количество мы привезли, высоковольтную сеть восстановили, она работает надежно. Поэтому сейчас менее рискованно изменить менеджмент с точки зрения последствий для энергосистемы", — сказал он.

Кудрицкий прокомментировал увольнение Ростислава Шурмы

Владимир Кудрицкий сказал, что увольнение Шурмы "ничего не означает для Укрэнерго", потому что он не влиял на работу компании. Теперь за деятельностью Укрэнерго имеет полномочия следить только Минэнерго.

Также он возразил слухам, что Шурма или его представители якобы предлагали назначить определенных людей на руководящие должности в Укрэнерго. Он сказал, что такие рекомендации предоставляло Министерство энергетики.

Чем планирует заниматься Владимир Кудрицкий дальше

Журналист поинтересовался, планирует ли Кудрицкий занимать высокую должность, на что он ответил, что хочет привлекать частные инвестиции в украинскую экономику, делать продвижение децентрализованной генерации в Украине, но не собирается идти в политику.

Отметим, что 30 августа, по решению Ставки Верховного главнокомандующего, был уволен руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий с аргументами, что он якобы плохо работал над защитой конструкций на подстанциях Укрэнерго.

Решение вызвало шквал критики — председатель наблюдательного совета Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен заявили, что досрочно прекращают свои полномочия, считая увольнение Кудрицкого политической расправой. Они предупредили Украину о негативных последствиях сотрудничества с партнерами.

А недавно послы стран G7 заявили, что Украине следует поскорее избрать экспертов в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго". Там добавили, что их отсутствие подрывает доверие международных партнеров и чревато безопасностью энергосистемы Украины.