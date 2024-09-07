Чи вимикатимуть світло в Україні завтра, 8 вересня

У ДТЕК проінформували стосовно відключень електроенергії завтра
В Україні у неділю, 8 вересня, відключення електроенергії не планують застосовувати. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Відключення світла 8 вересня
Так, згідно з інформацією від Укренерго завтра день має пройти без відключень електроенергії.
У разі внесення будь-яких змін, громадяни будуть проінформовані у Telegram-каналі ДТЕК.
Зазначимо, що не зважаючи на стабілізацію енергосистеми в Укренерго закликали українців економно користуватися електроенергією.
"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", — йдеться у дописі.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
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- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
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- Харківська область
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- Рівненська область
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- Львівська область
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- Закарпатська область
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