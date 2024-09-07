В Україні стабілізували енергосистему — чи діють графіки сьогодні, 7 вересня

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 7 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії. Водночас українців закликали економно користуватися світлом в пікові години — з 17:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.

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"Закликаємо українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження через російські атаки ускладнюють її роботу.

Водночас триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення стабільної роботи енергетичних об'єктів після обстрілів та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго