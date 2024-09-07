В Україні стабілізували енергосистему — чи діють графіки сьогодні, 7 вересня

У Міненерго відповіли, чи застосовуватимуть сьогодні графіки обмежень світла
В Україні у суботу, 7 вересня, не прогнозуються відключення електроенергії. Водночас українців закликали економно користуватися світлом в пікові години — з 17:00 до 22:00.
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram.
Відключення світла в Україні
"Закликаємо українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
У Міненерго зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження через російські атаки ускладнюють її роботу.
Водночас триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення стабільної роботи енергетичних об'єктів після обстрілів та підготовки до осінньо-зимового періоду.
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