Будут ли выключать свет в Украине завтра, 8 сентября

Энергетик. Фото: ДТЭК

В Украине в воскресенье, 8 сентября, отключение электроэнергии не планируется применять. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Так, согласно информации от Укрэнерго, завтра день должен пройти без отключений электроэнергии.

В случае внесения любых изменений граждане будут проинформированы в Telegram-канале ДТЭК.

Скриншот поста ДТЭК

Отметим, что, несмотря на стабилизацию энергосистемы в Укрэнерго, призывали украинцев экономно пользоваться электроэнергией.

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 21:00", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам: