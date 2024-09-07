Будут ли выключать свет в Украине завтра, 8 сентября

В ДТЭК проинформировали об отключениях электроэнергии завтра
В Украине в воскресенье, 8 сентября, отключение электроэнергии не планируется применять. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света 8 сентября
Так, согласно информации от Укрэнерго, завтра день должен пройти без отключений электроэнергии.
В случае внесения любых изменений граждане будут проинформированы в Telegram-канале ДТЭК.
Отметим, что, несмотря на стабилизацию энергосистемы в Укрэнерго, призывали украинцев экономно пользоваться электроэнергией.
"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 21:00", — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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