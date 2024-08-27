ДТЕК повідомив про скасування аварійних графіків відключень для чотирьох областей та Києва

Енергетики працюють з обладнанням. Фото: ДТЕК

У Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, скасовані екстрені відключення електроенергії. Замість цього діятимуть стабілізаційні відключення.

Про це повідомили в ДТЕК у Telegram у вівторок, 27 серпня.

Читайте також:

Стабілізаційні відключення замість аварійних

Як повідомили в Групі ДТЕК, за командою Укренерго здійснюється перехід від екстрених відключень до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Нагадаємо, завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть у дві черги протягом усієї доби.

Внаслідок масованої атаки на енергосистему 26 серпня в Укренерго повідомляли, що потрібно відкоригувати плани підготовки до зимового сезону.

Раніше ми писали, що директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко наголошував, що уникнути обмежень електроспоживання в Україні цієї зими не вдасться. Світла в домівках українців щодоби не буде по 4–12 годин.