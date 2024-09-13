Олексій Брехт. Фото: Укренерго

В Укренерго призначили виконувача обов'язки голови правління. Володимира Кудрицького замінив Олексій Брехт.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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"З 5 вересня Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління "Укренерго". У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі", — йдеться у повідомленні.

Брехт наголосив, що головною задачею наразі є підготовка до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. За його словами, Укренерго відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечувати її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E — головний пріоритет.

В Укренерго зазначили, що зберігатимуть курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості.

"Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору — також серед цілей компанії. Адже це — запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку та буде чекати прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління.