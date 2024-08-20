Володимир Зеленський провів Конгрес місцевих та регіональних влад у Кропивницькому

Конгрес місцевих та регіональних влад у Кропивницькому. Фото: Офіс Президента України

У Кропивницькому Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Головними темами стали енергетика, початок навчального року та співпраця з партнерами в ЄС.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook у вівторок, 20 серпня.

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Конгрес місцевих та регіональних влад у Кропивницькому

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Кропивницькому обговорювалися можливості державних програм в енергетиці, створення альтернативних джерел енергопостачання, підготовка якнайбільшої кількості закладів освіти до роботи в офлайн-режимі та співпраця з партнерами у Євросоюзі.

"Зовсім скоро початок навчального року для українських дітей і студентів, зовсім скоро опалювальний сезон, до якого мають бути готовими всі українські громади, і зовсім скоро новий політичний сезон у наших партнерів, а це — продовження перемовин із Євросоюзом щодо вступу України, бюджетні процеси в партнерів", — написав Зеленський.

За словами Президента, є багато питань і щодо фінансового забезпечення громад.

"Багато робиться на рівні держави. Але має бути ефективно використаний також ресурс, який є в самих громадах", — підсумував голова держави.