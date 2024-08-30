В Генштабі заявили, що Повітряні Сили тимчасово очолить Анатолій Кривоножко

В Генштабі повідомили, хто тимчасово очолить Повітряні сили України
У п'ятницю, 30 серпня, з посади командувача Повітряних сил було звільнено Миколу Олещука. Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил Збройних сил України буде генерал-лейтенант Анатолій Миколайович Кривоножко.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Хто очолить ПС
Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенант Кривоножко, який обіймав посаду командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ, був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ.
"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних сил Збройних сил України", — йдеться в повідомлені.
Що відомо про Кривоножка
Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року. У 2018 році він отримав звання генерал-лейтенанта, а в 2023 році йому було надано звання Героя України.
Кривоножко володіє численними нагородами, серед яких ордени Данила Галицького та Богдана Хмельницького III та II ступенів, які він здобув у 2022 і 2023 роках відповідно.
Військову кар'єру Кривоножко розпочав у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, розташованій в Івано-Франківську, де він обіймав посаду командира. Згодом його призначили заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, а з 2015 року він очолював повітряне командування "Центр" у Василькові Київської області.
З 2014 року генерал-лейтенант Кривоножко активно брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він продовжує виконувати бойові завдання.
Під його керівництвом було знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одну надводну.
Анатолій Кривоножко є автором численних статей з військової тематики, які були опубліковані в таких спеціалізованих виданнях, як "Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ", "Системи озброєння і військова техніка" та "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил".
Під час святкування Дня Незалежності України Кривоножко був відзначений орденом "Золота Зірка" від президента України.
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