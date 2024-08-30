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В Генштабі повідомили, хто тимчасово очолить Повітряні сили України

30 серпня 2024 20:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Генштабі заявили, що Повітряні Сили тимчасово очолить Анатолій Кривоножко
Тимчасовий очільник Повітряних Сил. Фото: АрміяInform
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 30 серпня, з посади командувача Повітряних сил було звільнено Миколу Олещука. Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил Збройних сил України буде генерал-лейтенант Анатолій Миколайович Кривоножко.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенант Кривоножко, який обіймав посаду командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ, був призначений тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних сил Збройних сил України", — йдеться в повідомлені.

Що відомо про Кривоножка

Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року. У 2018 році він отримав звання генерал-лейтенанта, а в 2023 році йому було надано звання Героя України.

Кривоножко володіє численними нагородами, серед яких ордени Данила Галицького та Богдана Хмельницького III та II ступенів, які він здобув у 2022 і 2023 роках відповідно.

Військову кар'єру Кривоножко розпочав у 114-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, розташованій в Івано-Франківську, де він обіймав посаду командира. Згодом його призначили заступником командувача Повітряних сил ЗСУ, а з 2015 року він очолював повітряне командування "Центр" у Василькові Київської області.

З 2014 року генерал-лейтенант Кривоножко активно брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на Сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він продовжує виконувати бойові завдання.

Під його керівництвом було знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одну надводну.

Анатолій Кривоножко є автором численних статей з військової тематики, які були опубліковані в таких спеціалізованих виданнях, як "Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ", "Системи озброєння і військова техніка" та "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил".

Під час святкування Дня Незалежності України Кривоножко був відзначений орденом "Золота Зірка" від президента України.

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