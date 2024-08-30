Графіки відключення світла 31 серпня

Укренерго оприлюднило графіки відключень на суботу — у які години не буде світла
30 серпня 2024 19:30
Енергетик лагодить лінію електропередач. Фото: Укренерго
У суботу, 31 серпня, графіки відключення світла в Україні діятимуть цілодобово. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Читайте також:
Графіки відключень на 31 серпня
Енергетики зазначають, що на суботу заплановано кілька черг відключень.
- 00:00 – 16:00 — одна черга відключень
- 16:00 – 22:00 — дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 — одна черга відключень
В Укренерго наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
"Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго",— йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.
Читайте Новини.LIVE!