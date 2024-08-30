Графіки відключення світла 31 серпня

Енергетик лагодить лінію електропередач. Фото: Укренерго

У суботу, 31 серпня, графіки відключення світла в Україні діятимуть цілодобово. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

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Графіки відключень на 31 серпня

Енергетики зазначають, що на суботу заплановано кілька черг відключень.

00:00 – 16:00 — одна черга відключень

16:00 – 22:00 — дві черги відключень

22:00 – 24:00 — одна черга відключень

В Укренерго наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

"Стежте за повідомленнями "Укренерго" та вашого обленерго",— йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.