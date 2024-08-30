Графики отключения света 31 августа

Энергетик чинит линию электропередач. Фото: Укрэнерго

В субботу, 31 августа, графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничено не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Графики отключений на 31 августа

Энергетики отмечают, что в субботу запланировано несколько очередей отключений.

00:00 – 16:00 — одна очередь отключений

16:00 – 22:00 — две очереди отключений

22:00 – 24:00 — одна очередь отключений

В Укрэнерго подчеркнули, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

"Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируется.