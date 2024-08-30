Графики отключения света 31 августа

Укрэнерго обнародовало графики отключений на субботу — в какое время не будет света
30 августа 2024 19:30
Энергетик чинит линию электропередач. Фото: Укрэнерго
В субботу, 31 августа, графики отключения света в Украине будут действовать круглосуточно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничено не будет.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
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Графики отключений на 31 августа
Энергетики отмечают, что в субботу запланировано несколько очередей отключений.
- 00:00 – 16:00 — одна очередь отключений
- 16:00 – 22:00 — две очереди отключений
- 22:00 – 24:00 — одна очередь отключений
В Укрэнерго подчеркнули, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
"Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируется.
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