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Укрпошта показала нову марку, яка присвячена пам'яті загиблих українських воїнів

29 серпня 2024 10:42
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Укрпошта запустила в продаж нову марку Хвилина мовчання
Процедура погашення марки. Фото: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Києві 29 серпня погасили нову марку від Укрпошти, яка присвячена Дню пам'яті захисників України. Марка має назву "Хвилина мовчання".

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Погашення марки "Хвилина мовчання"

У Києві, в День пам’яті захисників України, 29 серпня, погасили нову марку від Укрпошти. На випуску марки "Хвилина мовчання" відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ".

хвилина мовчання марка
Марка "Хвилина мовчання". Фото: Укрпошта
Конверт
Поштовий набір. Фото: Новини.LIVE

Ідея створення марки

На сайті Укрпошти зазначили, що тираж памʼятної новинки — 350 тисяч екземплярів. Продаватимуть цю марку з благодійною метою — частину вилучених коштів передадуть на соціальні цілі. Кількість марок в аркуші становить 5+1. Вартість поштового набору становить 110 гривень у яких входить аркуш "Хвилина мовчання" та конверт "Перший день".

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11:52 В Україні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді — що відомо про добровольця

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