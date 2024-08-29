Укрпошта запустила в продаж нову марку Хвилина мовчання

Процедура погашення марки. Фото: Новини.LIVE

В Києві 29 серпня погасили нову марку від Укрпошти, яка присвячена Дню пам'яті захисників України. Марка має назву "Хвилина мовчання".

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Погашення марки "Хвилина мовчання"

У Києві, в День пам’яті захисників України, 29 серпня, погасили нову марку від Укрпошти. На випуску марки "Хвилина мовчання" відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ".

Марка "Хвилина мовчання". Фото: Укрпошта

Поштовий набір. Фото: Новини.LIVE

Ідея створення марки

На сайті Укрпошти зазначили, що тираж памʼятної новинки — 350 тисяч екземплярів. Продаватимуть цю марку з благодійною метою — частину вилучених коштів передадуть на соціальні цілі. Кількість марок в аркуші становить 5+1. Вартість поштового набору становить 110 гривень у яких входить аркуш "Хвилина мовчання" та конверт "Перший день".