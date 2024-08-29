Укрпочта запустила в продажу новую марку Минута молчания

Процедура погашения марки. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 29 августа погасили новую марку от Укрпочты, посвященную Дню памяти защитников Украины. Марка называется "Минута молчания".

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Погашение марки "Минута молчания"

В Киеве, в День памяти защитников Украины, 29 августа погасили новую марку от Укрпочты. На выпуске марки "Минута молчания" воспроизведены работы донецкого художника Сергея Майдукова "Марсовое поле. Львов" и "Мемориал на Майдане Незалежности. Киев".

Марка "Минута молчания". Фото: Укрпочта

Почтовый набор. Фото: Новини.LIVE

Идея создания марки

На сайте Укрпочты отметили, что тираж памятной новинки — 350 тысяч экземпляров. Будут продавать эту марку в благотворительных целях — часть изъятых средств передадут на социальные цели. Количество марок в листе составляет 5+1. Стоимость почтового набора составляет 110 гривен, в которых входит лист "Минута молчания" и конверт "Первый день".