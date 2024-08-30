Зеленський прокоментував звільнення командувача Повітряних Сил Олещука

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 30 серпня, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Він зазначив, що це рішення повинно посилити українське військо.

Про це він розповів у вечірньому звернені.

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Зеленський підкреслив, що це рішення є частиною зусиль щодо підвищення ефективності командування. Також у звернені він подякував всім військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України — для результату. І це потрібно так само на командному рівні — ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", — заявив Зеленський.