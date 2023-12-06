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Арестович відреагував на смерть Киви

6 грудня 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Арестович відреагував на смерть Киви
Олексій Арестович. Фото: Апостроф
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині загиблого зрадника і колаборанта Іллі Киви. Він вважає, що за будь-яких обставин треба лишатися людяними.

Про це Олексій Арестович написав на своїй сторінці в Telegram.

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Арестович прокоментував смерть Киви

"Тільки нелюди можуть радіти смерті людини. Необхідно залишатися людяними. Висловлюю слова підтримки Ільї Киві та його родині", — написав Арестович.

Смерть Іллі Киви

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть Іллі Киви. Його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Згодом інформацію про смерть зрадника Киви підтвердили в СБУ. Це стало нібито чергою операцію українських спецслужб.  

Крім того, за інформацією джерел Новини.LIVE у СБУ, вбивство екснардепа Іллі Киви було запланованою спецоперацією. Його смерть відбулася завдяки успішній роботі спецслужб. Також зазначається, що у Киву стріляли зі стрілецької зброї. 

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