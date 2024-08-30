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В МИД отреагировали на попытки России обвинить Украину в ядерном шантаже

30 августа 2024 10:33
Дмитрий Галушка - Редактор
Украина отреагировала на заявления России о ядерном шантаже
Здание МИД Украины в Киеве. Фото: АрмияИнформ
Дмитрий Галушка - Редактор

Российская Федерация, систематически нарушающая нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, на этой неделе прибегла к очередным манипуляциям. Она пытается представить себя "жертвой" и обвинить Украину в провокациях против ядерной безопасности.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины в пятницу, 30 августа.

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Реакция на обвинение России

"Цинизм российских обвинений состоит в том, что именно на этой неделе Россия совершила очередное военное преступление — массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства", — говорится в заявлении МИД. .

Также сообщается, что российские удары по объектам генерации электроэнергии повлекли за собой отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ровенской АЭС.

Мощность Южноукраинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а затем пришлось отключить от сети третий энергоблок.

"Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики являются лишь последними из длинного списка преступлений России", — напомнили в МИД.

Захват россиянами Запорожской АЭС

В МИД напомнили, что именно российские войска захватили Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

"4 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли ее из танков, уничтожив при этом учебно-тренировочный корпус и спровоцировав пожар на территории станции", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в сентябре того же года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси видел собственными глазами остатки ракеты в городе-спутнике Энергодар, прилетевшей с оккупированных Россией территорий.

Во время войны, Россия дерзко нарушает семь столбов ядерной безопасности МАГАТЭ, а также пять принципов безопасности для ЗАЭС, которые могут быть применены и для любой другой станции.

"Единственной угрозой ядерной безопасности Европы является российская агрессия против нашего государства", — заявили в МИД.

В этих условиях государство-агрессор активизировало дезинформационную кампанию для отвлечения внимания от собственных преступных действий на Запорожской АЭС.

В МИД убеждены, что во избежание рисков и угроз ядерной безопасности необходимо, прежде всего, воплощение первого пункта Формулы мира, который поддержало сто государств и международных организаций в ходе первого Саммита мира, а также возвращение контроля над ЗАЭС легитимному собственнику — Украине.

В заключение в МИД добавили, что передача Украине контроля над ЗАЭС предусмотрена целым рядом соответствующих резолюций МАГАТЭ.

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