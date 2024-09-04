Стало відомо, хто може обійняти посади міністрів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відвідав фракцію "Слуга народу" та закликав депутатів підтримати пропозиції щодо оновлення складу Кабінету Міністрів. Він також запропонував кандидатуру Андрія Сибіги, нинішнього заступника Дмитра Кулеби, на посаду міністра закордонних справ.

Про це повідомило видання РБК-Україна у середу, 4 серпня.

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Серед кандидатів на інші урядові позиції значаться:

Герман Сметанін — Міністерство стратегічних галузей промисловості;

Наталія Калмикова — Міністерство ветеранів;

Олексій Кулеба — Міністерство розвитку територій та Міністерство реінтеграції;

Ірина Верещук — заступник голови Офісу президента;

Віталій Коваль — Міністерство аграрної політики та продовольства;

Світлана Гринчук — Міністерство екології та природних ресурсів;

Ольга Стефанішина — Міністерство юстиції;

Микола Точицький — Міністерство культури та інформаційної політики;

Матвій Бідний — Міністерство молоді та спорту.

Допис видання РБК-Україна. Фото: скриншот

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський планує участь у засіданні фракції "Слуга народу". Очікувалося, що під час свого візиту він зосередиться на обговоренні кадрових змін у Кабінеті міністрів. Це пов'язано з тим, що сьогодні Верховна Рада не змогла ухвалити кілька ключових рішень стосовно звільнення міністрів.

Що передувало

Напередодні до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку одразу від кількох міністрів, зокрема від:

Руслана Стрільця — міністра захисту довкілля;

Дениса Малюськи — міністра юстиції;

Дмитра Кулеби — міністра закордонних справ;

Олександра Камишіна — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

А також від голови Фонду державного майна Віталія Коваля, повідомив спікер Руслан Стефанчук.

Крім того, звільнитися зі своїх посад вирішили віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Сьогодні, 4 вересня, під час засідання Верховна Рада ухвалювала відповідні рішення щодо відставки вищенаведених посадовців.

Водночас голова владної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів України зазнають змін вже упродовж цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке "велике перезавантаження" уряду пов'язане з викликами, які чекають нашу країну вже восени.