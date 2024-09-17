Відключення світла в Україні 18 вересня — чи діють графіки

Електрик проводить ремонтні роботи. Фото: Unsplash

У середу, 18 вересня, заходи щодо обмеження електропостачання не прогнозуються. Проте українці мають економити електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла в Україні

Згідно з інформацією від Укренерго, графіки відключень 18 вересня застосовувати не будуть.

"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.

Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.

"Будь ласка, користуйтесь електроенергією ощадливо у вечірні години максимального споживання", — йдеться у повідомленні.

Рекомендується уникати одночасного включення кількох потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.