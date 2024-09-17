Відключення світла в Україні 18 вересня — чи діють графіки

В Укренерго дали прогноз щодо відключень світла завтра
У середу, 18 вересня, заходи щодо обмеження електропостачання не прогнозуються. Проте українці мають економити електроенергію.
Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.
Відключення світла в Україні
Згідно з інформацією від Укренерго, графіки відключень 18 вересня застосовувати не будуть.
"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.
Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.
"Будь ласка, користуйтесь електроенергією ощадливо у вечірні години максимального споживання", — йдеться у повідомленні.
Рекомендується уникати одночасного включення кількох потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.
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