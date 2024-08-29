Відключення світла в Україні — графіки відключень на 30 серпня

Працівник аварійної бригади. Фото: ДТЕК

В Україні у п'ятницю, 30 серпня, протягом усієї доби будуть застосовуватись відключення електроенергії. У різний час діятимуть від двох до трьох черг відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

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Графіки відключень 30 серпня

"Завтра, 30 серпня, відключення будуть застосовуватись протягом всієї доби", — говориться у повідомленні.

В компанії повідомили, що з 18:00 до 21:00 години будуть діяти три черги відключень. В свою чергу, з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги.

"В інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень", — зазначили в Укренерго.

Також в Укренерго попередили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. Українців закликають стежити за за повідомленнями від Укренерго та обленерго.