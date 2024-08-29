Отключение света в Украине — графики отключений на 30 августа

Работник аварийной бригады. Фото: ДТЭК

В Украине в пятницу, 30 августа, в течение всех суток будут применяться отключения электроэнергии. В разное время будут действовать от двух до трех очередей отключений.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Графики отключений 30 августа

"Завтра, 30 августа, отключения будут применяться в течение всех суток", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что с 18:00 до 21:00 часов будут действовать три очереди отключений. В свою очередь, с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 будут действовать две очереди.

"В другое время суток будет применяться одна очередь отключений", — отметили в Укрэнерго.

Также в Укрэнерго предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Украинцев призывают следить за сообщениями от Укрэнерго и облэнерго.