В Укрэнерго ответили, при каких условиях удастся избежать отключений зимой

Энергетики. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за нанесенных обстрелами повреждений. Зимой также будут применять ограничения потребления, но если будет тепло — отключений, возможно, будет меньше.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью BBC.

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"Я очень бы хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет ок. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, мы не можем быть большими оптимистами", — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним. Поэтому при теплой зиме, когда температура воздуха будет +2...+2 °C, вполне возможно, что отключений не будет.

Но при температуре –10°C будет невозможно сбалансировать энергосистему без отключений. Глава компании убежден, что зимой украинцев ждет много испытаний.

Однако энергетики "научились противодействовать тактике врага", когда видно, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют.