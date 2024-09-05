На Тернопільщині засудили сержанта запасу, який відмовився служити в ЗСУ

Суддя. Фото ілюстративне: УНІАН

Бучацький районний суд Тернопільської області виніс вирок щодо військовозобов'язаного, який відмовився прийняти бойову повістку через небажання служити у Збройних силах України. Йому присудили трирічне позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з даними судового реєстру, 19 червня 2024 року молодший сержант у запасі, пройшов військово-лікарську комісію на Тернопільщині, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього в територіальному центрі комплектування йому вручили повістку з вимогою з'явитися наступного дня для відправки до військової частини. Проте чоловік відмовився її прийняти, мотивуючи це небажанням виконувати військові обов'язки.

Проти мешканця Тернопільської області було порушено кримінальну справу за ухилення від мобілізації. На судовому засіданні обвинувачений підтвердив свою відмову від служби і зазначив, що не жалкує про свій вибір.

Рішення суду

Суддя, після аналізу матеріалів справи та доводів сторін, визнала чоловіка винним у ухиленні від мобілізації. Вирок передбачає трирічне ув'язнення.