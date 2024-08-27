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Ми маємо зброю перемоги — Шмигаль відзвітував про успіхи у вітчизняному ВПК

27 серпня 2024 13:33
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Шмигаль поділився успіхами у сфері ВПК — що Україна може виробляти самостійно зі зброї
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Україна збільшила свою спроможність виробництва зброї у кількадесят, а то й у кілька сотень разів. Деякі види зброї виготовляються повністю виключно з українських компонентів, що дозволяє не користуватися допомогою партнерів.

Про це заявив 27 серпня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність". 

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За словами Шмигаля, деякі види зброї вдалося виробляти удесятеро, а то й в сотні разів більше. Українські виробники здатні виготовляти навіть запасні частини, плати та інші компоненти для БпЛА. 

"Ми дійсно в рази подекуди в десятки, подекуди в сотні разів підняли спроможність виробництва. Ми всі бачимо скільки дронів сьогодні виробляє Україна. Багато виробників дронів локалізовані і складають 98%. Я особисто відвідував велику кількість українських виробників дронів від плат до запасних частин — все виробляється в Україні", — розповів Шмигаль.

Також посадовець зазначив, що нарощування власного виробництва зброї дозволяє мінімізувати закупівлю необідних товарів у міжнародних партнерів.

"Надзвичайно малий відсоток закуповується від наших партнерів, а це вагомий результат. Це ринок, який ми відкрили уже під час війни, ринок дронів. Сьогодні Україна уже виробляє і постачає понад 1 млн дронів. Ми продовжуємо нарощування. Другий крок, який ми зробили — ми відкрили ринок власних боєприпасів для дронів. Також відповідне законодавство і відповідні постанови, прийняті Кабміном нашим парламентом, дозволяють розвивати цей ринок", — підсумував Шмигаль. 

У розвиток української оборонної промисловості вклали вже сотні мільярдів гривень. Це дозволило розширити виробництво на всі потреби війська. Згадав Шмигаль і про нові зразки озброєння, натякаючи на новітню ракету-дрон "Паляниця".

"Ми дійсно сьогодні маємо українську зброю перемоги. В усіх напрямках — від україснької артилерії до виключно українських дронів, а також до тих продуктів, які презентував Президент України буквально на День Незалежності", — сказав посадовець. 

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Денис Шмигаль Україна військові склади військова техніка дрони ВПК

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