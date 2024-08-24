Заборона УПЦ МП в Україні — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписує закон. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський офіційно підписав указ про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Документ також забороняє діяльність будь-яких релігійних установ, пов'язаних з Російською православною церквою.

Про це йдеться у тексті закону на сайті Верховної Ради.

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Скриншот документа з оф.сайту Верховної Ради

Документ направили на Банкову у п'ятницю, 23 серпня. Підпис закону означає, що після того, як він набере чинності, українські церкви та релігійні організації, які підозрюються у співпраці з РПЦ, матимуть півтора року (дев'ять місяців) на розрив зв'язків.

Заборона УПЦ МП в Україні — що відомо

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт про заборону російської церкви в Україні, що схвалили 265 депутатів. До цього, рішення підтримала Українська церковна рада після зустрічі з Володимиром Зеленським, а сам глава держави обговорив це з вселенським патріархом Варфоломієм.

Відразу на це рішення відреагували в УПЦ МП: за словами митрополита Климента, закон суперечить Конституції України, та дискримінуватиме вірян.