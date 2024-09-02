Зеленський та прем'єр Нідерландів провели зустріч з ветеранами війни в Україні

Зустріч президента Володимира зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів з ветеранами війни. Фото: ОП

У Запоріжжі президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф зустрівся з ветеранами російсько-української війни. Зокрема, обговорили важливі для захисту України питання.

Про це глава держави повідомив у понеділок, 2 вересня.

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Зустріч з ветеранами війни

Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів провели зустріч з ветеранами російсько-української війни, серед яких були представники Збройних Сил, Територіальної оборони та Національної гвардії. Вони воювали на різних фронтах, захищаючи Україну як з 2014-го, так і з 2022 року.

"Я хотів би вам подякувати за все, що ви зробили для України. І за те, що не забуваєте тих, хто віддав своє життя через ворога. Дуже важливо їх усіх пам’ятати. Поки пам’ятаємо – вони живі, і вони точно назавжди в нашій історії. Але цього замало, якщо немає перемоги. Бо вся ця пам’ять просто піде. Дуже важливо, щоб ми до кінця відстояли і цю пам’ять, і свою землю", — заявив Зеленський.

Під час зустрічі були розглянуті, зокрема, питання виробництва дронів та постачання до них запчастин, обмін полоненими і потенційну допомогу з боку Нідерландів, розмінування територій і постачання сучасного обладнання, а також відновлення енергетичних інфраструктур.

"Ми пишаємося тим, що ви зробили, вашою хоробрістю. Сподіваюся, що ви й надалі зберігатимете такий дух. Я бажаю Україні свободи, і це є запорукою свободи Європи", — резюмував Схооф.