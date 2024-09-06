Зеленський прибув з візитом до Італії — що в планах
6 вересня 2024 18:56
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. У нього заплановано кілька зустрічей.
Про це повідомляє телеканал Freeдом.
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План візиту
За інформацією ЗМІ, в Італії Зеленський відвідає Міжнародний економічний форум "Амброзетті".
Крім того, у президента запланована зустріч з представниками бізнесу. Також глава держави проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.
"Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", — зазначав Зеленський, анонсуючи візит.
Зазначимо, що перед цим глава держави перебував з робочим візитом у Німеччині.
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