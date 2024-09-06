Зеленський прибув з візитом до Італії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. У нього заплановано кілька зустрічей.

Про це повідомляє телеканал Freeдом.

Читайте також:

План візиту

За інформацією ЗМІ, в Італії Зеленський відвідає Міжнародний економічний форум "Амброзетті".

Крім того, у президента запланована зустріч з представниками бізнесу. Також глава держави проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.

"Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", — зазначав Зеленський, анонсуючи візит.

Зазначимо, що перед цим глава держави перебував з робочим візитом у Німеччині.