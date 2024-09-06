Зеленский прибыл с визитом в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. У него запланировано несколько встреч.

Об этом сообщает телеканал Freeдом.

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План визита

По информации СМИ, в Италии Зеленский посетит международный экономический форум "Амброзетти".

Кроме того, у Президента запланирована встреча с представителями бизнеса. Также глава государства проведет переговоры с главой Совета министров Италии Джорджией Мелони.

"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", — отмечал Зеленский, анонсируя визит.

Добавим, что до этого глава государства находился с рабочим визитом в Германии.