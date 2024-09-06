Зеленский прибыл с визитом в Италию — что в планах
6 сентября 2024 18:56
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
В пятницу, 6 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. У него запланировано несколько встреч.
Об этом сообщает телеканал Freeдом.
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План визита
По информации СМИ, в Италии Зеленский посетит международный экономический форум "Амброзетти".
Кроме того, у Президента запланирована встреча с представителями бизнеса. Также глава государства проведет переговоры с главой Совета министров Италии Джорджией Мелони.
"Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7", — отмечал Зеленский, анонсируя визит.
Добавим, что до этого глава государства находился с рабочим визитом в Германии.
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