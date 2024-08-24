День Незалежності України 2024 — Google випустив святковий дудл

Людина перед ноутбуком з Google. Ілюстративне фото: Canva

У цю суботу, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. На цю нагоду американська корпорація Google присвятила свій новий дудл цьому національному й важливому для кожного українця святу.

Про це техногігант повідомив у своєму блозі.

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Google привітав Україну з Днем Незалежності

Новий дудл на честь Дня Незалежності України. Джерело: Google

"33 річниця незалежності є визнанням стійкості українського народу та вдячністю за всіх, хто пожертвував для нації в минулому та сьогоденні", — підписали свою роботу у Google

Зауважимо, що торік дудл створила художниця з Києва Поліна Дорошенко. У 2022 році Google привітав українців з Днем Незалежності авторством харківської художниці Ольги Штонди, а "дудл Незалежності-2021" мав стилізоване зображення козацької чайки з тризубом на вітрилах.

Дудл на День Незалежності-2023. Джерело: Google

Дудл на День Незалежності-2022. Джерело: Google

Дудл на День Незалежності-2021. Джерело: Google 1 / 3

День Незалежності 2024 — що відомо

Нагадаємо, у суботу, 24 серпня, Україна святкує 33-тю річницю з проголошення Незалежності. Новини.LIVE розповіли про те, як виглядали урочисті військові паради, присвячені державному святу.

Зі святом українців вже привітали президент України Володимир Зеленський, головком ЗСУ Олександр Сирський та ексголовком Валерій Залужний.

А також до привітань приєдналися й бійці Сухопутних військ ЗСУ на чолі з командуючим Олександром Павлюком.