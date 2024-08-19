Ветерани у пріоритеті — Зеленський з робочим візитом відвідав Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині Зеленський зустрівся з ветеранами та представниками бізнесу
У понеділок, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область з робочим візитом. Український лідер зустрівся з ветеранами та бізнесом.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зустрівся з ветеранами
Президент зазначив, що під час зустрічі йшлося про можливості протезування, реабілітації та роботи.
За словами глави держави, ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах.
Він наголосив, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.
Зеленський також ознайомився з ветеранською політикою в регіоні.
Йдеться про проєкти "Титани.UА", послугу "Я — ветеран" та путівник ветерана "Піксель".
"Головне ваше надбання — що всі хлопці разом. І є такий магніт. Молодці, що ви це організували. Приємно, коли ветерани повертаються і ви можете допомогти своїм побратимам", — сказав він.
Зустріч із бізнесом
Український лідер зустрівся і з представниками бізнесу Дніпропетровщини.
За словами Зеленського, говорили про детінізацію економіки, збереження робочих місць і можливі зміни в податковій сфері.
"Зміцнення нашої економіки — це насамперед зміцнення нашого захисту. І я дякую всім, хто продовжує працювати та збільшувати можливості України", — підсумував він.
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