Ветерани у пріоритеті — Зеленський з робочим візитом відвідав Дніпропетровщину

Президент України Володимир Зеленський та ветерани. Фото: ОП

У понеділок, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область з робочим візитом. Український лідер зустрівся з ветеранами та бізнесом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський зустрівся з ветеранами

Президент зазначив, що під час зустрічі йшлося про можливості протезування, реабілітації та роботи.

Зеленський ознайомився з ветеранською політикою. Фото: ОП

За словами глави держави, ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах.

Він наголосив, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Ветерани слухають промову Зеленського. Фото: ОП

Зеленський також ознайомився з ветеранською політикою в регіоні.

Йдеться про проєкти "Титани.UА", послугу "Я — ветеран" та путівник ветерана "Піксель".

"Головне ваше надбання — що всі хлопці разом. І є такий магніт. Молодці, що ви це організували. Приємно, коли ветерани повертаються і ви можете допомогти своїм побратимам", — сказав він.

Ветерани зустрілись з президентом. Фото: ОП

Зустріч із бізнесом

Український лідер зустрівся і з представниками бізнесу Дніпропетровщини.

За словами Зеленського, говорили про детінізацію економіки, збереження робочих місць і можливі зміни в податковій сфері.

"Зміцнення нашої економіки — це насамперед зміцнення нашого захисту. І я дякую всім, хто продовжує працювати та збільшувати можливості України", — підсумував він.