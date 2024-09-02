Зеленский и премьер Нидерландов провели встречу с ветеранами войны в Украине

Встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов с ветеранами войны. Фото: ОП

В Запорожье президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф встретились с ветеранами российско-украинской войны. В частности, обсудили важные для защиты Украины вопросы.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 2 сентября.

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Встреча с ветеранами войны

Президент Украины и премьер-министр Нидерландов провели встречу с ветеранами российско-украинской войны, в том числе представители Вооруженных сил, Территориальной обороны и Национальной гвардии. Они воевали на разных фронтах, защищая Украину как с 2014-го, так и с 2022 года.

"Я хотел бы вас поблагодарить за все, что вы сделали для Украины. И за то, что не забываете тех, кто отдал свою жизнь из-за врага. Очень важно их всех помнить. Пока помним — они живы, и они точно навсегда в нашей истории. Но этого мало, если нет победы. Потому что вся эта память просто уйдет. Очень важно, чтобы мы до конца отстояли и эту память, и свою землю", — заявил Зеленский.

В ходе встречи были рассмотрены, в частности, вопросы производства дронов и поставок в них запчастей, обмен пленными и потенциальная помощь со стороны Нидерландов, разминирование территорий и поставка современного оборудования, а также восстановление энергетических инфраструктур.

"Мы гордимся тем, что вы сделали, вашей храбростью. Надеюсь, что вы и дальше будете сохранять такой дух. Я желаю Украине свободы, и это залог свободы Европы", — резюмировал Схооф.