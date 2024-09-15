ЗСУ отримали на озброєння 18 вітчизняних гаубиць "Богдана"

САУ "Богдана" на полігоні. Фото: Економічна правда

Збройні сили України отримали 18 вітчизняних артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. Уряд цієї країни також закликав фінансувати виробництво зброї на території України.

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) 14 вересня, повідомляє РБК-Україна.

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Данія стала першою країною Євросоюзу, яка вирішила виділити кошти на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення українським виробникам на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", — сказав Поульсен.

Очільник уряду Данії також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Окрім того, дешевше підтримувати її боєздатність.

З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

Артилерійські установки "Богдана"

"Богдана" — українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

ЗСУ офіційно прийняли цю гаубицю на озброєння у 2023 році, проте перше бойове хрещення "Богдана" пройшла ще в 2022 році під час битви за острів Зміїний.