ВСУ получили на вооружение 18 отечественных гаубиц "Богдана"

САУ "Богдана" на полигоне. Фото: Економічна правда

Вооруженные силы Украины получили 18 отечественных артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания. Правительство этой страны также призвало финансировать производство оружия на территории Украины.

Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES) 14 сентября, сообщает РБК-Украина.

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Дания стала первой страной Евросоюза, решившей выделить средства на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ украинским производителям на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", — сказал Поульсен.

Глава правительства Дании также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем производить или покупать его на Западе. Кроме того, дешевле поддерживать ее боеспособность.

Учитывая этот фактор, Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия в Украине.

Артиллерийские установки "Богдана"

"Богдана" — украинская самоходная артиллерийская установка калибром 155 мм, отвечающая стандартам НАТО.

ВСУ официально приняли эту гаубицу на вооружение в 2023 году, однако первое боевое крещение "Богдана" прошла еще в 2022 году во время битвы за остров Змеиный.