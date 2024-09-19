Звільнення Безуглої - нардеп пркоментувала за що переживає

Звільнення Безуглої — нардеп назвала дві речі, за які хвилюється найбільше
Народна депутатка України Мар’яна Безугла звільнилася з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки за власною заявою і таке рішення підтримав парламент. Її перевели в інший комітет. Зараз парламентарка хвилюється не за кар'єру, а за дві речі.
Які — вона назвала в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.
Звільнення Безуглої
"Все ок. Я переживаю за вас у війні, за зміни в армії. За це постійно", — сказала Безугла у відповідь на питання про те, чи переживає зараз про те, чи все в її житті йде за планом.
Крім того, вона додала, що частина колег підтримує її в рішенні перейти в інший комітет і змінити фокус роботи.
Додамо, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки 19 вересня. Вона описала своє рішення у дописі в соцмережі.
Читайте Новини.LIVE!