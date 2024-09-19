Звільнення Безуглої - нардеп пркоментувала за що переживає

Мар'яна Безугла в парламенті. Фото: з відкритих джерел

Народна депутатка України Мар’яна Безугла звільнилася з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки за власною заявою і таке рішення підтримав парламент. Її перевели в інший комітет. Зараз парламентарка хвилюється не за кар'єру, а за дві речі.

Які — вона назвала в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

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"Все ок. Я переживаю за вас у війні, за зміни в армії. За це постійно", — сказала Безугла у відповідь на питання про те, чи переживає зараз про те, чи все в її житті йде за планом.

Безугла про своє звільнення. Фото: скріншот

Безугла про своє звільнення. Фото: скріншот

Крім того, вона додала, що частина колег підтримує її в рішенні перейти в інший комітет і змінити фокус роботи.

Додамо, що Верховна Рада проголосувала за звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки 19 вересня. Вона описала своє рішення у дописі в соцмережі.