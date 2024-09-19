Увольнение Безуглой - нардеп прокомментировала за что переживает

Увольнение Безуглой — нардеп назвала две вещи, за которые волнуется больше всего
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая уволилась с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности по собственному заявлению, и такое решение поддержал парламент. Ее перевели в другой комитет. Сейчас она волнуется не за карьеру, а за две вещи.
Какие — нардеп назвала в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.
Увольнение Безуглой
"Все ок. Я переживаю за вас в войне, за изменения в армии. За это постоянно" , — сказала Безуглая в ответ на вопрос о том, переживает ли сейчас о том, все ли в ее жизни идет по плану.
Кроме того, она добавила, что часть коллег поддерживает ее в решении перейти в другой комитет и изменить фокус работы.
Добавим, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности 19 сентября. Она описала свое решение в сообщении в соцсети.
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