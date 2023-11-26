90-ті роковини: українська громада у Вашингтоні вшановує пам'ять жертв Голодомору

Українці в США вшановують пам'ять жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE

Духовенство, українська громада у Вашингтоні та американські урядовці спільно молились за пам'ять жертв Голодомору в Україні та ставили свічки пам'яті до меморіалу у столиці Америки. Як у Сполучених Штатах вшановували пам'ять жертво терору 32-33 років минулого століття у матеріалі Уляни Бойчук із Вашингтону.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вшанування пам'яті жертв Голодомору у США

Щонайменше сотня людей зібралася, щоб віддати честь українцям, життя яких зупинились через терор радянської влади, яка використовувала їжу як зброю.

Діти зі свічками біля Меморіалу Голодомору, церковний хор, який співає "вічну пам'ять" у центрі Вашингтону та очільниця Бюро USAID у справах Європи та Євразії Ерін Елізабет МакКі, яка звертається до громади та говорить про Голодомор та проводить паралель зі звірствами, які нині в Україні чинить Росія. Листопад у США — місяць пам'яті жертв Голодомору.

Вшанування пам'яті жертв Голодомору у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні день пам'яті тих, хто штучно загинув від штучного голоду, який створила та клята влада саме проти українського народу. Тому я нині, як українець тут, у США, маю віддати дань: поклонитись і помолитись", — сказав учасник молебні, українець у США Олександр Касалапа.

Голодомор — це дуже тяжка, але надзвичайно важлива сторінка української історії, пам'ятати про яку важливо, щоб вберегтись від помилок у майбутньому.

"90 років тому відбувся Геноцид українського народу, загинули мільйони людей. Це були репресії українського народу, яких хотіли запресувати у радянський режим. І сьогодні важливо згадувати, який шлях ми пройшли, щоб уникати тих помилок які ми зробили у майбутньому", — зазначив українець в Америці Данило Качер.

Українці в США на вшануванні пам'яті жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE

"Цього року є велика річниця – 90 років страшної події в історії українського народу. Геноцид продовжується і сьогодні у війні росії проти України. Ми повинні для себе пам'ятати і також знати поширювати нашу історію для громадськості країн, як могли вплинути на те, щоб це не повторилось", — каже українець в США Юрій Саєвич.

У світі нині ведеться адвокація визнання Голодомору 32-33 років Геноцидом українського народу. У США нині та останні три десятиліття працює крайовий комітет з визнання Голодомору геноцидом, який створила та де працює українська діаспора. За останні два роки світ, а зокрема і США, чимало дізнались про історію України, що робиться в Україні і зокрема про Голодомор.

Також за цей час адвокація питання визнання Голодомору була досить результативною – 35 штатів на офіційному рівні визнали Голодомор Геноцидом.

Українці в США на вшануванні пам'яті жертв Голодомору. Фото: Новини.LIVE

"Щоб Сполучені Штати визнала Голодомор офіційно на державному рівні, адвокація має відбуватись з усіх сторін: треба пам'ятати та розповідати про звірства 90-річної давнини і розповідати про теперішні, щоб люди розуміли історію України, щоб вона була відкриті перед усім світом. Ми маємо визнання 35 штатів, ще лишають інші штати і вони будуть робити свої звернення до адміністрації, щоб отримати фінальний підпис. І щоб це сталось, постійно потрібно адвокатувати та говорити про ці криваві факти нашої історії", — розповів голова Крайового комітету США з визнання Голодомору геноцидом та співорганізатор молебні "Голодомор тоді, Геноцид зараз, Правосуддя коли" Михайло Савків.

Своєю чергою, на сайті Білого Дому з'явилося повідомлення до Дня Голодомору, де президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що політика Сталіна та радянський режим стали причиною "голодної смерті". Через штучний голод у 1932-1933 роках померли мільйони українців — чоловіків, жінок та дітей. І нині — Росія продовжує завдавати непоправної шкоди українській економіці, землям, зерносховищам та портам.

"Це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради вигоди Росії", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, що нові докази Голодомору 1932-1933 років оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. Так, у рамках проєкту "Реальна історія" розповіли про кримінальні справи, в яких зафіксовані випадки людоїдства під час геноциду українців.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський звернувся до українців до Дня пам'яті жертв Голодомору. Він подякував всім державам, які визнали Голодомор злочином проти України та її людей.