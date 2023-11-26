90-я годовщина: украинское общество в Вашингтоне чтит память жертв Голодомора

Украинцы в США чтят память жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE

Духовенство, украинское общество в Вашингтоне и американские члены правительства совместно молились за память жертв Голодомора в Украине и ставили свечи памяти к мемориалу в столице Америки. Как в Соединенных Штатах почтили память жертв террора 1932-1933 лет прошлого века — в материале Ульяны Бойчук из Вашингтона.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По меньшей мере сотня людей собралась, чтобы отдать честь украинцам, жизнь которых остановилась из-за террора советской власти, которая использовала пищу как оружие.

Дети со свечами возле Мемориала Голодомора, церковный хор, поющий "вечную память" в центре Вашингтона, и глава Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет МакКи, которая обращается к обществу, говорит о Голодоморе и проводит параллель со зверствами, которые сейчас в Украине совершает Россия. Ноябрь в США — месяц памяти жертв Голодомора.

Чествование памяти жертв Голодомора в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня день памяти тех, кто искусственно погиб от искусственного голода, который создала та проклятая власть именно против украинского народа. Поэтому я сейчас как украинец здесь, в США, должен отдать дань: поклониться и помолиться", — сказал участник молебна, украинец в США Александр Касалапа.

Голодомор — очень тяжелая, но чрезвычайно важная страница украинской истории, помнить о которой важно, чтобы уберечься от ошибок в будущем.

"90 лет назад состоялся Геноцид украинского народа, погибли миллионы людей. Это были репрессии украинского народа, который хотели запрессовать в советский режим. И сегодня важно вспоминать, какой путь мы прошли, чтобы избежать тех ошибок, которые мы совершили, в будущем", — отметил украинец в Америке Даниил Качер.

Украинцы в США в память жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE

"В этом году большая годовщина — 90 лет страшного события в истории украинского народа. Геноцид продолжается и сегодня в войне России против Украины. Мы должны для себя помнить, а также знать и распространять нашу историю для общественности стран, которые могли повлиять на то, чтобы это не повторилось", — говорит украинец в США Юрий Саевич.

В мире ведется адвокация признания Голодомора 1932-1933 лет Геноцидом украинского народа. В США и последние три десятилетия работает краевой комитет по признанию Голодомора геноцидом, который создала и где работает украинская диаспора. За последние два года мир, в том числе США, немало узнал об истории Украины, что делается в Украине и, в частности, о Голодоморе.

Также за это время адвокация вопроса о признании Голодомора была достаточно результативной — 35 штатов на официальном уровне признали Голодомор Геноцидом.

Украинцы в США в память жертв Голодомора. Фото: Новини.LIVE

"Чтобы Соединенные Штаты признали Голодомор официально, на государственном уровне, адвокация должна происходить со всех сторон: надо помнить и рассказывать о зверствах 90-летней давности и рассказывать о нынешних, чтобы люди понимали историю Украины, чтобы она была открыта перед всем миром. Мы имеем признание 35 штатов, еще остаются другие штаты, и они будут делать свои обращения в администрацию, чтобы получить финальную подпись. И чтобы это произошло, постоянно нужно адвокатировать и говорить об этих кровавых фактах нашей истории", — рассказал глава Краевого комитета США по признанию Голодомора геноцидом и соорганизатор молебна "Голодомор тогда, Геноцид сейчас, Правосудие когда" Михаил Савков.

В свою очередь на сайте Белого Дома появилось сообщение ко Дню Голодомора, где президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что политика Сталина и советский режим стали причиной "голодной смерти". Из-за искусственного голода в 1932-1933 годах умерли миллионы украинцев — мужчин, женщин и детей. И сейчас Россия продолжает наносить непоправимый ущерб украинской экономике, землям, зернохранилищам и портам.

"Это циничное нападение на продовольственную безопасность повсюду. Путин наносит ущерб самым уязвимым общинам мира ради выгоды России", — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, что новые доказательства Голодомора 1932-1933 годов обнародовало Министерство внутренних дел Украины. Так, в рамках проекта "Реальная история" рассказали об уголовных делах, в которых зафиксированы случаи людоедства во время геноцида украинцев.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил все государства, признавшие Голодомор преступлением против Украины и ее людей.