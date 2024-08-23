Графіки відключення світла в Україні на 23 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетики. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Графіки відключень світла в Україні в п'ятницю, 23 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.

Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла на 23 серпня

"23 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.

Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби.

Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області

Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:

Що відомо про поточну енергетичну ситуацію в Україні

У четвер, 22 серпня, у Міністерстві енергетики повідомили, що через російські обстріли понад 89 тисяч громадян у двох областях України залишилися без світла. Крім того, до проблем з електропостачанням у деяких регіонах призвела негода, зокрема в Закарпатській області після грози не було світла в домівках 1,6 тисячі споживачів у 12 населених пунктах регіону.

Також 22 серпня росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні. Унаслідок цього частина міста залишилася без електроенергії.