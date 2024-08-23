Графіки відключення світла в Україні на 23 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Анонс обмежень — в Укренерго повідомили, як відключатимуть світло в Україні сьогодні
Графіки відключень світла в Україні в п'ятницю, 23 серпня, не застосовуватимуть. Обмежувати споживання електроенергії не планують.
Про це в четвер, 22 серпня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Прогноз щодо відключень світла на 23 серпня
"23 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково", — повідомляють енергетики.
Водночас громадян закликають споживати енергію ощадливо впродовж усієї доби.
Де в разі введення обмежень дивитися графік відключення світла для своєї області
Українці можуть ознайомитися з графіками відключення світла для свого регіону, скориставшись посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Що відомо про поточну енергетичну ситуацію в Україні
У четвер, 22 серпня, у Міністерстві енергетики повідомили, що через російські обстріли понад 89 тисяч громадян у двох областях України залишилися без світла. Крім того, до проблем з електропостачанням у деяких регіонах призвела негода, зокрема в Закарпатській області після грози не було світла в домівках 1,6 тисячі споживачів у 12 населених пунктах регіону.
Також 22 серпня росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні. Унаслідок цього частина міста залишилася без електроенергії.
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