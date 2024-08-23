Графики отключения света в Украине на 23 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетики. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Графики отключений света в Украине в пятницу, 23 августа, не будут применять. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз касательно отключений света на 23 августа

"23 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.

В то же время граждан призывают потреблять энергию экономно на протяжении всех суток.

Где в случае ограничений смотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Что известно о текущей энергетической ситуации в Украине

В четверг, 22 августа, в Министерстве энергетики сообщили, что из-за российских обстрелов более 89 тысяч граждан в двух областях Украины остались без света. Кроме того, к проблемам с электроснабжением в некоторых регионах привела непогода, в частности в Закарпатской области после грозы не было света в домах 1,6 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах региона.

Также 22 августа россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Вследствие этого часть города осталась без электроэнергии.