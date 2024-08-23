Графики отключения света в Украине на 23 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Анонс ограничений — в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики отключений света в Украине в пятницу, 23 августа, не будут применять. Ограничивать потребление электроэнергии не планируют.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Прогноз касательно отключений света на 23 августа
"23 августа меры ограничения потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", — сообщают энергетики.
В то же время граждан призывают потреблять энергию экономно на протяжении всех суток.
Где в случае ограничений смотреть график отключения света для своей области
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Что известно о текущей энергетической ситуации в Украине
В четверг, 22 августа, в Министерстве энергетики сообщили, что из-за российских обстрелов более 89 тысяч граждан в двух областях Украины остались без света. Кроме того, к проблемам с электроснабжением в некоторых регионах привела непогода, в частности в Закарпатской области после грозы не было света в домах 1,6 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах региона.
Также 22 августа россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. Вследствие этого часть города осталась без электроэнергии.
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